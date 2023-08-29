嘉義縣鹿草焚化爐目前正在進行整改，預計10月、11月兩座焚化爐將同時停止運轉，9月起將停收大型垃圾至少3個月。（呂妍庭攝）

因暫存空間有限，朴子市公所近日積極宣傳9月起停收大型垃圾和樹枝、幹。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草焚化爐目前正在進行整改，預計10月、11月兩座焚化爐將同時停止運轉，進行設備更新，期間所有民生垃圾將打包暫存，另考量到家具、樹枝等大型廢棄物放置空間不足，鹿草焚化爐自9月起停收大型垃圾3個月，18鄉鎮市公所部分已跟進。

環保局設施科長蔡彥宏說，目前正在進行第1階段的整改作業，預計10月、11月會停爐進行設施更換，今年雖只換1座爐，但因2座焚化爐共用1套儀控設備，使用20多年已老舊、效能差，配合廠商施作更換，才會2座爐全停，期間所有民生垃圾都會打包暫存。

蔡彥宏說，嘉義縣1天的民生垃圾量約420噸，目前仍正常收運，但10月起至12月中完成整改作業前，至少有2個月時間沒辦法燒垃圾，已行文通知各公所屆時要把垃圾運往指定地點破碎打包，至於打包垃圾可能產生異味等問題，會盡量控制、克服。

目前鹿草焚化爐已停燒外縣市民生垃圾，事業廢棄物則由達和打包暫存，鑑於暫存垃圾空間有限，蔡彥宏說，9月起停收大型家具、樹枝幹等廢棄物，已行文通知18鄉鎮市公所，至於各鄉鎮市公所作法也不盡相同，中埔鄉長李碧雲說，過度期間清潔隊還是會收大型垃圾，目前清潔隊已整理出暫置空間。

朴子市公所近日積極宣傳9月起停收大型垃圾和樹枝、幹，朴子市長吳品叡說，焚化爐停收大型垃圾的空窗期，公所也跟進停收，但還是會有路樹修剪或住家裝修大型廢棄物產生，因公有空間有限，認為環保局應提出完整配套，避免日後引來民怨。