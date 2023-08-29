大S前夫汪小菲2年前離婚後，就與女星張穎穎傳出緋聞，還傳出女方曾替他墮胎，兩人分分合合直到今年初才正式宣布分手。近日，傳出張穎穎飛到北京和汪小菲談復合，但被拒絕，張穎穎雖然沒證實，但眼尖網友發現，最近張穎穎頂著沙啞聲音開直播，一改過去的甜美形象，還怒嗆網友：「對，我眼裡只看得到錢，我不像你，一天到晚只會噴別人」。

汪小菲恢復單身後被狗仔葛斯齊爆料與張穎穎過從甚密，還傳出兩人的對話紀錄，指出張穎穎對汪小菲管教相當嚴格，還有「約法五章」，包括「1. 手機我願意什麼時候看什麼時候看，人臉辨識也是我。2. 亂加女生留微信被發現100w。3. 被發現和女生聊騷200w。4. 喝酒後懷念前任看照片發微信500w。5. 如被發現和女生喝酒聊騷上床1000w。一但被發現直接轉錢，藉口不聽，謝謝合作」等，要求汪小菲若違反規定就要罰錢。

之後，汪小菲和張穎穎數度傳出分手，又被拍到一起旅遊，今年初張穎穎才對外發誓已經和汪小菲徹底分手，今年5月張穎穎聽聞汪小菲被拍和美女約會，她淡定表示早知道汪小菲不甘寂寞，「光我知道的，分開這段時間睡了十幾個，同時還不斷挽回，我靜靜看著演戲」，更酸汪小菲的下任女友，「祝福下一個加油堅持照顧好爆炸深情巨嬰」。

汪小菲和大S離婚後緋聞不斷。（圖／中時資料照片）

近日，汪小菲新網紅女友劉亦桐爆料張穎穎求復合被嘲笑後黯然離開，張穎穎沒回應，但仍敬業的頂著沙啞聲音直播，回罵網友：「我眼裡就只看得到錢，我不像你，一天到晚只會噴別人，我嗓子啞了？對，我嗓子給他們噴啞了」，更表示自己就是這個性格，現在誰也不怕，罕見露出黑化、能言善道的真面目，更罵網友「我兇的就是你」，引來其他人回：「張蘭的眼光是準確的」、「把張蘭那套學全了」、「兇起來怪嚇人，挺不好看的」、「這說話風格倒是跟張蘭還是挺像的」。