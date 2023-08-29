農業部長陳吉仲今天南下出席由立委王定宇舉行的「與農對談」座談會，與會多位農民直指連陽春麵都漲價了，公糧收購價12年沒漲過；陳吉仲說，這是可討論的公共議題，但他舉2007年、2011年兩度大選前各漲2元、5元，糧價卻未提升，栽種面積沒控制，糧價不會好，農民收入不會提升。

公糧收購價格12年未調整，成為這場與農對談最受矚目的話題，包括西埔里長鄭福利、歸仁區農會總幹事翁淑雲各別提出希望提高收購公糧價格及提高計畫收購公糧公斤數。陳吉仲當場回應，強調他大可今天宣布公糧收購調高2元，自己父親也種稻，能提高收購價何樂不為？問題是從過去經驗也知道，提高公糧價格，農民收入其實並不會增加。

陳吉仲指出，目前全國稻作面積控制在23萬公頃以下，能保障每位農民每分地、每公頃收入都比調漲公糧來得好。他說，統計去年、今年稻作面積減少4萬公頃，這2年溼穀收購價都創新高，每百台斤最高1100元，是近10幾年來的新高。

他說，台灣稻米糧食產量百分之百安全，減少種稻面積如能轉作大豆等雜糧，目前大豆栽種5000多公頃，目標是2025年到2027年栽種面積增加至1萬公頃，大豆及大豆製品將滿足國人10％需求，提高糧食自給率安全性

他提到，這幾年遇到嚴峻氣候變遷造成的乾旱導致休耕，嘉南平原今年一二期稻作都休耕，未來氣候變遷加劇，恐將成為常態，台南目前已栽種高梁等雜糧，明年也將擴大面積，他強調，因應氣候變遷，乾旱時期轉種雜糧可增加農民收入，農民整體收入也能增加。

農糧署指出，近2年溼穀收購價格行情最高來到1100元，平均都有1000元以上，相較於2018年每百台斤880元、900元等價格，這2年價格確實好很多。