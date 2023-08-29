女星朱芯儀去年被診斷出罹患乳癌2到3期，癌細胞已轉移至淋巴，挺過18次的藥物治療、6次化療以及乳房切除、重建手術，已重拾健康，並出版散文作品《保留那個快樂的自己》暢談抗癌心聲，她的老公衛斯理昨po朱芯儀正式戰勝癌症的照片，心疼地喊話：「永遠不要再回來修這堂學分了好嗎！」

衛斯理28日在ig限時動態為愛妻朱芯儀集氣：「平安健康最重要，多長時間我都會陪妳等，一定會一切順利的。」下一則動態，衛斯理上傳朱芯儀戴著手術帽、口罩及身穿病人服比ya的照片，氣色、精神看起來都相當不錯，衛斯理寫下：「恭喜妳終於在這門難修的課堂裡畢業了，未來的我們努力自修，永遠不要再回來修這堂學分了好嗎！感謝所有呵護芯儀的醫療團隊們，你們都是貴人，我們全都銘記在心。」

衛斯理宣布朱芯儀抗癌成功。（圖／ig@衛斯理）

宣布完喜訊，衛斯理透露自從朱芯儀生病後，也開始正視自己的健康問題，因為他忙著照顧老婆，導致壓力過大得了嚴重的恐慌症，好在身邊有理解的朋友給予很多的力量，讓他決定不再忽視自己、不再假裝自己很好，感謝同事、家人、朋友們的包容。

衛斯理也開始重視自身健康。（圖／ig@衛斯理）

朱芯儀2021年11月發現乳房大小不一，就醫發現得了乳癌，隔年開始每三周打一次化療，咬牙挺過嚴重便祕、腹部腫脹、皮膚長爛痘等副作用，算下來共花了180萬醫療費。朱芯儀感謝抗癌期間，老公衛斯理一路相伴，是很大的精神支柱，至於身體狀況，朱芯儀表示今年8月已完成乳房重建最後一道程序，只需要再每半年定期追蹤一次，就能當正常人過生活。