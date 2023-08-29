⬆南港分局舉辦「社區治安會議」，與東新里長蕭漢榮、立委高嘉瑜聯手宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局玉成派出所為打擊詐欺、提升婦幼安全及犯罪預防意識，日前在東新里活動中心舉辦「社區治安會議」，與東新里長蕭漢榮、立委高嘉瑜聯手宣導反詐騙、交通安全、婦幼安全等，提升民眾自我防護能力及警民合作的意識。

在治安會議上高嘉瑜並未展現歌喉，與警方一起宣導三大議題，一、交通安全，車輛應禮讓行人，養成「路口慢看停」觀念，共同維護交通安全。二、婦幼安全，宣導性騷擾、跟蹤騷擾、性影像與家庭暴力等事件之預防及處置，共創婦幼安全環境。三、反詐阻詐，舉例常見之愛情詐騙、投資詐騙等網路詐騙模式，提醒民眾勿落入詐騙集團之圈套，達到全民「識詐」進而「打詐」的觀念。會中更透過有獎徵答方式寓教於樂，加深民眾犯罪預防意識。

玉成派出所長蔡維哲表示，藉由此次會議宣導反詐騙、交通及婦幼安全的基本觀念，以強化里民自我防護能力，並與里長、里民建立密切聯繫，鼓勵里民如發現任何不法或可疑情資，均可向轄區派出所反映。