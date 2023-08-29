國民黨主席朱立倫（左）緊握國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮（右）的手，感謝在他的帶領下，宜蘭非常團結。（吳佩蓉攝）

國民黨主席朱立倫今（29日）陪同宜蘭立委參選人黃琤婷至宜蘭市昭應宮媽祖廟上香，祈求選戰順利。朱立倫表示，民進黨擁有無盡的資源，國民黨擁有地方在地的努力；黃琤婷則說，大家一定要團結才能勝選、下架民進黨。

朱立倫與黃琤婷今上午至昭應宮上香祈福，國民黨縣黨部主委張建榮、議長張勝德、沈志弘議員、鄉鎮市長皆到場力挺並齊喊「侯友宜，當選！黃琤婷，當選！」張建榮說，宜蘭黨內同志不能漏氣，共同打拚把黃琤婷送進立法院，讓她跟侯友宜雙雙高票當選。

朱立倫表示，黨內徵召非常優秀的在地議員黃琤婷，認真努力、形象清新，過去在宜蘭服務有最好的口碑，她跟侯友宜都是實實在在、腳踏實地為地方打拚，一定會跟縣長林姿妙一樣得到縣民的疼惜；且在老議長張建榮帶領下，大家團結整合力量，「相信勝利成功一定是我們的」。

朱立倫坦言，選舉過程很困難，民進黨又有很多奧步數，擁有無盡的資源，但國民黨擁有在地的努力，亦能團結地方，對黃琤婷非常有信心！總統會贏，立委一定也會贏。黃琤婷說，盡最大的努力支持人民心中最理想的候選人，國民黨一定要團結才能勝選下架民進黨。