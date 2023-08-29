Apple Arcade 於七月底推出的生活模擬遊戲《Hello Kitty Island Adventure》玩家能與三麗鷗的經典角色一同展開島嶼冒險，畫面療癒可愛、操作簡單易上手。遊戲上架不到一個月的時間，即攀升至 Apple Arcade 排行榜第一名。

《Hello Kitty Island Adventure》ㄧ登島就可以與三麗鷗可愛又療癒的角色們進行互動並建立友誼，包含 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、酷企鵝、大耳狗喜拿、巧克貓和衝吧烈子等豐富的經典角色。

日前三麗鷗舉辦了一年一度的肖像大賞全球票選活動，人氣角色雙子星 Kiki & Lala 被票選為前10名。這對雙胞胎角色，已推出近 50 年仍受到全球粉絲的喜愛。 Apple Arcade 《Hello Kitty Island Adventure》更新後，也能見到雙子星 Kiki & Lala 的蹤影，曾經攀越冰峰的玩家們，現在即可前進雲之島，尋找可愛的 Kiki & Lala 與他們見面和互動。玩家們也可以把握機會，於 9 月 29 日前參與「夏季結束慶祝活動」兌換期間限定的專屬獎勵。