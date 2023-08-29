中視、衛視中文台8點檔《女兒大人加個賴》收視屢創佳績，今舉辦慶功茶會，柯叔元、侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟皆出席。柯叔元日前被拍到和熟女戀愛中，隨後他也認愛，今是他認愛後首露面，他表示戀情很正常，2人就是成年人的正常交往，女方是一般人不太希望被關注，「我很久沒有交女朋友了，給我一點空間和時間。」

柯叔元說女兒看到他的緋聞報導哭了，他趕緊跟女兒說：「妳有什麼問題先問爸爸。」她和女兒約吃飯，女兒直接跟他說：「你要分享你的愛情故事了嗎？」柯叔元的兒女都很贊成他的戀情，會不會再婚？柯叔元：「隨緣，不排除。」

柯叔元今在台上提到和劇中女兒陳妤的感情，眼眶泛紅，還感性地說因為自己女兒也18歲了，疑似是有對陳妤投射真實的父女情感，還感性對陳妤說：「我愛妳。」但會後詢問他卻說自己沒哽咽 ，自嘲是年紀大了很會流眼油，眼睛也佈滿血絲，他認為是職業傷害，「我去看醫生，醫生也說我的眼壓很正常，早點睡就好，年紀大了。」