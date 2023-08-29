一代醫人杜聰明。（本報資料照片）

【全程字幕】出席杜聰明新書發表會！笑喊非跑總統競選行程 柯文哲曝「原因」全場笑翻鼓掌 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲25日前往高雄參加漫畫書「一代醫人杜聰明」發表會時表示，他曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」，退休醫師楊斯棓28日質疑，翻閱歷屆得獎者名單，都沒看見柯的名字，質疑柯說謊。柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒主動聯繫柯辦，表示願意證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次，並聲明「刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」

柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒主動聯繫柯辦，表示願意證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。（杜聰明兒媳杜鄭寵兒女士提供）

杜聰明先生帳本。（杜聰明兒媳杜鄭寵兒女士提供）

陳智菡表示，「杜聰明獎學金」有多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名⋯等等，但因杜聰明基金會領取獎學金名單為後人陸續補登錄，許多資料遺失，柯文哲競選辦公室正在向杜聰明基金會詢問有無領取收據可證明。

另外，陳智菡說，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒也主動聯繫柯文哲辦公室，她與親人都願證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次，也與杜聰明先生相談甚歡。

根據柯文哲辦公室提供的鄭寵兒聲明，內容提及「本人杜鄭寵兒（杜祖誠）之妻，確曾親眼所見柯文哲先生前往杜聰明基金會（台北市林森北路67巷57號址），領取獎學金多次，先公杜聰明先生也多次與柯文哲先生見面談話，特此證明。刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」