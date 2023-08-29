颱風「蘇拉」逼近，加上恰逢中元節，新北果菜市場品質較好的高麗菜29號出現1公斤115元的價錢，果菜成交價也上升了5至6元。新北果菜公司總經理江惠貞表示，菜價上漲主要來自不確定颱風造成影響的預期心理所致。

江惠貞說，因為30日是中元節，且節慶過後果菜市場將會休市2天，周六才會開市，導致果菜需求增加。加上颱風「蘇拉」逼近，菜農也在搶收蔬菜，江惠貞表示，29日三重就到貨900多公噸的果菜，板橋也有約400公噸的果菜到貨，比平常多了約3成。

江惠貞指出，雖然今天果菜進貨量增加，但是受到颱風影響，民眾不確定果菜採收情形是否會受影響，導致30日果菜進貨量難以預料，基於預期心理，果菜成交量因此上升。

不只受到颱風影響，因為周一果菜市場休市加上中元節果菜需求增加以及中元節後也會休市2天，江惠貞說，果菜市場是「2天要當4天賣」。新北果菜公司表示，以往果菜成交價約37元，但今天飆破40元，平均每公斤果菜漲了約5、6元。