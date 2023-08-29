現在只需輕輕地對著Micro LED透明顯示器揮揮手，深海中的魚類標本就會活過來與你產生獨一無二的互動。在經濟部工業局的大力支持下，錼創周二偕同工研院與夢想動畫，發表具「極透明」、「高亮度」的透明顯示器，並正式導入桃園Xpark水族館深海魚標本展示區。

2014年成立的錼創科技是Micro LED技術的領導廠商，不但致力於創新技術與產品的開發，並積極推動各種MicroLED顯示器的應用解決方案於大眾的日常生活中。其推出的9.38寸透明顯示器，擁有全球最高解析度(114 PPI)與高達65%的透明度。再加上大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致，此次，將Xpark的深海魚標本數位化後，並結合互動介面，遊客們只要向透明顯示器揮揮手，即可將標本注入活力。

工研院針對新趨勢表示，工研院為下世代產業發展提出2030智慧化致能技術，在物聯網、工業4.0、大數據、AI人工智慧科技的輔助下，運用工研院試產線開發可量產製程技術，加速創新產品落地，讓各式創新應用發展有更多元的可能性，攜手產業共同推動產業升級，藉由跨域合作加速產業落地與創新應用，搶攻下世代新商機。