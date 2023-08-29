流感疫情增溫！疾病管制署今天公布，國內上周一口氣新增36例流感併發重症、13例死亡，死亡年齡介於50多歲至90多歲，疾管署上周門急診類流感就診人次達8萬1232人次，已經連續3周都呈上升趨勢，疾管署副署長曾淑慧表示，過去夏天比較不會出現流感，但因為受新冠疫情因為防疫高強度影響，這三年期間確診數很低，累積太多易感染族群，因此才出現明顯的免疫負債情形。

疾管署公布，上周新增36例流感併發重症，年齡介於10多歲至80多歲，其中30例具慢性病史，29例未接種本季流感疫苗。新增則曾新增13例死亡，年齡介於50多歲至90多歲，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季至今併發重症病例累計582例，年齡層以65歲以上長者為多(占51％)，84％未接種本季流感疫苗，81％具慢性病史 ；死亡則累計126例，73％未接種本季流感疫苗，94％具慢性病史。

今年自夏天以來，流感都不曾消失，曾淑慧表示，國內類流感就診人次連續3周都呈現上升現象，確實是免疫負債現象，由於過去三年來為了防範新冠民眾都有配戴口罩，因此流感個案非常少，導致累計許多了易感族群，當防疫措施鬆綁後，就會持續增加個案數。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，過去夏天較少出現流感，但今年流感就診人次增加太多，到現在都有，不過他也指出，由於相較於過去三年，因此今年是以流感病毒陽性率是否達到20％作為標準，相較於往年疫情期間同期高出很多。