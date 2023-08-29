日本福島「核處理水」排放入海後，日本國內政府機關等相繼接到許多疑似來自中國的騷擾電話，總務大臣松本剛明今天表示，已請電信業者通告顧客有阻擋騷擾電話的服務。

日本產經新聞報導，松本表示發生這種事情相當遺憾且令人憂心，並指出可以使用拒接特定電話號碼來電、國際電話來電的服務，已經要求電信業者NTT東日本公司、NTT西日本公司、各手機公司等，若顧客詢問騷擾電話相關問題需告知可利用上述服務。

松本強調會持續關注受害狀況，並跟相關省廳合作制定對策。

營運福島第一核電廠的東京電力公司表示，從「核處理水」8月24日排放入海到27日的4天內，總計接獲逾6000通看似來自中國的國際電話，內容都是對排放入海表達不滿。

東京都千代田區公所也接獲超過1000通看似中國打來的國際電話，內容包括「為什麼要把核處理水排到海裡」等。

有關疑似來自中國的騷擾電話，日本警察廳表示，從8月24日「核處理水」開始排海到28日中午止，總計日本境內31個都府縣警察單位，共接獲地方政府、企業、飯店、餐飲店及學校等225件備案，其中福島縣警方接獲的備案件數最多，高達74件。