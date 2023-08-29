日本24日起排放福島核廢水，引發許多民眾憂慮，擔心汙染海洋及相關產品，台中市長盧秀燕29日在市政會議指出，民眾很憂慮，連海鹽都爆發搶購潮，但事情已經發生，得拿出解決辦法，市府2年前採購純鍺偵測儀，1年約可檢測500件輻射食品，檢驗相關結果都會公布在「核食食安專區」。

盧秀燕表示，許多民眾憂慮日本將核廢水排入海洋，尤其擔心海產相關產品的安全。台中市有特別的檢驗措施，也就是110年中央宣布開放福島食品進口後，因當時僅高雄、北部有配置檢驗儀器，市府後來動用第二預備金採購純鍺偵檢器，1年多來已自主抽驗853件產品。

盧秀燕強調，台中市有自己的檢驗量能，初估1年約可檢驗超過500件產品，台中市的食品檢驗量能堪稱全國第一，接下來這段時間更會加強相關食品檢驗，為民眾健康把關，且每天檢驗結果都會公布在「核食食安專區」，民眾可以上網了解，若有超標或異常情況者也會透過新聞提示。

市府指出，目前針對實體及網路販售的日本食品標示，至今已查核4788件，其中有6件未依規定標示，目前4件依違反食安法裁處、2件移請源頭縣市處辦。