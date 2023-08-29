不少人年輕時拚命工作、賺錢，就是為了退休後能過上舒適的日子。大陸命理專欄「運勢君」分享，有3生肖較容易過上安逸的晚年生活，其中屬馬的人有子女孝順、衣食無憂，屬虎的人因為善於儲蓄，晚年也不用擔心沒錢花，屬牛的人則是因為遇到了靈魂伴侶，能和對方相守、甜蜜度過餘生。

▎生肖馬

屬馬的人個性積極樂觀，且擁有健康的生活方式，所以就算到了晚年，也會努力去做力所能及的事情，一方面可以加強逐漸退化的動手能力，一方面也在鍛鍊身體；此外，屬馬人對於孩子的教育十分用心，孩子感受到父母的愛意，長大後自然也會給予回饋，讓他們能過上子女孝順、衣食無缺的晚年生活。

▎生肖虎

屬虎的人對於家庭相當負責任，照顧出來的孩子也同樣極具人情味，所以到了晚年之後無須過度擔心，孩子會主動反過來給予照顧；此外，屬虎人一生都很會存錢，就算老了失去賺錢能力，也不用怕會沒錢花，光靠老本就能度過無憂無慮、不愁吃不愁穿的晚年生活。

▎生肖牛

屬牛的人年輕時能幹拚命，一肩扛起任何可以做的工作，再苦再累也不輕言放棄，成家後生活也十分美滿，尤其到了晚年，婚姻生活充滿許多樂趣，能和另一半相惜相守，日子越過越甜蜜，就像是找到了彼此的靈魂伴侶，能擁有適合自己的終生伴侶，晚年的生活自然也能自在又輕鬆。