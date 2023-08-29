不少學童前來世客博欣賞展覽。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「好客農市」青農夫妻主打桃園在地優質茶飲。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾仔細欣賞展覽說明文字。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

2023世界客家博覽會從8月11日正式開展後，便吸引眾多民眾熱情參與，假日人潮更是絡繹不絕，開展18天參觀人次即突破370萬人次，除了2大主展館的精彩展覽外，主展館周邊規畫6大市集，夜間又有精彩光雕秀，好拍、好吃、好玩、好買又好看，走一趟必能收穫滿滿。

「2023世界客家博覽會」展期從8月11日起至10月15日，為期66天，一共規畫世界館及臺灣館2大主展區，串聯8大副展區、17個衛星展區，是全世界第一個以客家文化為主題的博覽會。

市府表示，在世客博正式登場的第一個周末六日，累積參觀人數就已經接近42萬人次，包括陽光劇場3場開幕晚會，除第1天受天氣影響外，後2場晚會由羅文裕、周蕙、王若琳、魏如萱、彭佳慧、光良、美秀集團等藝人精彩演出，都帶動人氣，分別吸引近萬人次到場觀賞，尤其連續2個周末六日都是天氣晴朗，參觀世客博的人潮也大幅成長，8月28日、開展的第18天，參觀人次即已突破370萬人次。

除了2大主展館的精彩展覽外，主展館周邊規劃六大市集，包括「客氣市集」、「串客派對」、「桃客饗樂（美食市集）」、「好客等路（伴手禮）」，「好客農市（農夫市集）」、「集客原夢（原客市集）」，展售多樣客家特色美食與伴手禮，尤其集結全台15個縣市共計173種不同的客家鄉鎮禮品、總計超過226樣品項，包括零食、茶葉、食品等，好吃、又好買，也吸引大量民眾前往，大受好評。

在「好客農市」設攤，主打桃園在地優質茶飲的青農夫妻更說：「他們是住龜山區的青農，這次來世客博設攤，主要是想宣傳他們的茶葉品牌，這兩周每天都有絡繹不絕的民眾前來參觀，同時也帶動買氣與商機，讓他們生意非常好，都快忙不過來，很高興有這個機會來設攤。」

此外，世客博衛星展區的展演節目陸續登場，也讓參與人數增加不少，例如副展館「1895乙未保台紀念公園」自8月13日起，每周都會舉辦體育表演節目，節目以客家文化與體育運動結合為主軸，連續5周不同主題，也帶給民眾豐富的視聽饗宴。

更吸睛的是，在世客博期間，台灣館外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，全長超過150公尺，是全台最大的立體光雕秀，內容十分多元，每場演出都是美不勝收的視覺饗宴，加上藝術光環境廊道整體設計串聯主題展館臺灣館、世界館、青塘園及青埔兒10、11公園與老街溪沿線，夜間更吸引大批民眾前往觀賞，已成為非常熱門的打卡景點。

在暑假期間，平常日也有許多學童或市民前來會場參觀，針對世客博主展館，市府風景區管理處已經招募培訓共165名導覽員，在這18天，已協助多場導覽，他們透過深入淺出的導覽，帶領參觀民眾探索展館，讓更多民眾深入瞭解客家文化的多元與豐富性。

民眾如希望由導覽員解說暢遊世客博「台灣館」、「世界館」，可至世客博官網預約，5人（含）以上至40人以內團體皆可預約。

市府指出，世客博展出66天，橫跨8個周末與2個國定連續假日，有充裕的時間可以規畫出遊行程，邀請全台各地的國人朋友前來桃園，欣賞世客博的精彩展覽，認識珍貴的客家文化，同時也來一場世客博小旅行，探索展館周邊必去景點，好吃、好逛、好買，一定不虛此行！

2023世界客家博覽會展期自8月11日至10月15日，共規畫世界館及台灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；其中台灣館位在中壢區領航北路一段99號，而世界館則位於中壢區領航北路一段100號，開放時間周一至周四為上午10點至晚上7點，周五至周日則是從上午10點開放至晚上9點。