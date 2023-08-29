本土登革熱延燒，疾管署今天公布，全國累計確診數突破3千例，還出現罕見「母子垂直感染」個案，為台南市母子垂直感染個案，個案為未足月新生兒，先是媽媽生產後持續發燒，快篩通報確診，接著半個月後，寶寶才開始出現活動力下降、出疹，經快篩陽性才知道也被感染，所幸治療後今日上午已出院。這是國內自2015年以來，第2例母子垂直感染登革熱的個案。

疾病管制署公布，上周新增今年第3例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史，另外更出現2015年以來，第二例母子垂直感染登革熱的個案。

疾管署統計，今年截至8月28日累計3026例本土病例，其中台南市2583例、雲林縣268例、高雄市109例、屏東縣26例、台中市及嘉義縣各8例、新北市5例、台北市及新竹市各4例、桃園市3例、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣各2例。

疾管署發言人曾淑慧表示，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高，其中大於60歲以上個案占39％，高於2014至2022年的60歲以上累計個案數占比（26％）。

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施。圖：疾管署提供

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施。圖：疾管署提供

疾管署防疫醫師林詠青指出，上周新增的這1例母子垂直感染個案，個案為居住於登革熱流行區的未足月新生兒，個案母親於8月8日分娩後持續發燒，8月9日就醫，因NS1快篩陽性通報確診。

接著寶寶在8月22日手腳出疹、活動力下降，8月24日就醫，同樣NS1快篩陽性通報確診，經住院後病況改善很快，目前已經出院。

林詠青強調，母子垂直感染登革熱過往並不多，大部分仍以蚊子咬叮為主，且新生兒感染登革熱後不一定會出現症狀，臨床有不少比例屬於無症狀，加上新生兒無法言語表達不適，提醒產婦生產前後若有發燒現象或確診登革熱，需特別注意新生兒是否出現發燒、出疹以及異常出血徵象，一旦感染，需住院觀察治療。

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式，穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等，進行防蚊。