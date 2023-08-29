民進黨總統參選人賴清德29日在前屏東縣長潘孟安的陪同下，南下屏東出席同黨立委參選人徐富癸的恆春半島聯合競選團結誓師大會。（謝佳潾攝）

民進黨總統參選人賴清德29日在前屏東縣長、現其競選總部總幹事潘孟安的陪同下，南下屏東出席同黨立委參選人徐富癸的恆春半島聯合競選團結誓師大會，會中賴向支持者喊話「信任潘孟安，支持徐富癸」，並強調徐是黨最後提名的人，起步比較慢，需要大家支持相挺。

民進黨屏南立委參選人徐富癸今天在恆春農會舉辦恆春半島聯合競選團結誓師大會，現場除湧現大批支持者，以及原參選人、屏東縣議員許展維到場力挺外，賴清德、潘孟安也親臨現場站台，賴清德先是肯定潘孟安的政績與努力，隨後道出：「潘孟安帶出來的人，一定很可靠！」

賴清德還向支持者喊話，「信任潘孟安，支持徐富癸」，盼藉此拉抬徐富癸的人氣。賴清德不諱言，徐富癸如今面臨很大的挑戰，徐是民進黨最後一個提名的人，起步比較慢，所以準備的時間會比較短，非常需要靠大家支持相挺。

賴清德強調，徐富癸從大學畢業後，馬上就回到屏東打拚，徐是土生土長的屏東人，擔任記者期間也時常為地方發聲，徐對這遍土地有很深的感情，他相信徐是最佳的屏南代言人，他很需要徐富癸這席立委。

徐富癸也向支持者喊話道，他雖然沒有很好的家世背景，支持者也擔心他知名度不夠、準備時間短，加上又面臨挑戰「大家族」，可謂是走上一條很艱辛的路，但他相信每位鄉親都是他的助選人、總幹事，所以他很有信心可以拿下這一戰。