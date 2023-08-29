由於收購交易複雜，瑞銀的第二季財報推遲了一個多月才公布。投資人將研究任何額外的資訊，以瞭解各方如何對瑞信展開大規模的紓困。預計投資人和分析師將在關注以下的事項。

●瑞士信貸的損失規模

瑞銀的財報包括了對瑞信財報的單獨揭露。資料將顯示，瑞信的受到多大傷害，包括該行嚴重受損的財富管理部門。瑞信已經表示，預計2023年將出現鉅額虧損；儘管獲得紓困行動，但預計4~6月客戶撤資情形將持續出現。

●客戶是否離開瑞銀

富人客戶通常在瑞銀和瑞信都有帳戶，現在一些人可能會決定，把部分資金移轉到其它地方，以分散風險。在合併之前，瑞銀公布了大量資金的流入。分析師表示，既然合併了，這種情形可能會有變化。德意志銀行分析師Benjamin Goy說，隨著時間的推移，預計資金外流將高達1000億瑞郎。

●瑞士業務的未來

許多觀察人事都在關注，瑞銀如何處置瑞信的「皇冠上的寶石」，即瑞士分行業務。執行長Sergio Ermotti曾說，分拆或是上市都是有可能的。整合的可能性很大，但是在瑞士不受歡迎，特別是政界有反對聲浪。但也許瑞銀可以頂住這樣的壓力。

●裁員

分析師預估，合併後的瑞銀將全球裁員3分之1，約3萬至3.5萬人力。而瑞信如果充分整合國內業務，僅瑞士國內可能就影響到1萬個工作職位。銀行家也準備迎接一波波的裁員。

●豐厚的獲利

分析師預計，瑞銀第二季度的淨利將達到334.5億美元。此反映了瑞銀以極便宜的價格買下瑞信，對公司獲利產生一次性的影響。但是複雜的併購，扭曲了實際的情況，因為後續還有許多重整計畫。

●非核心業務

預計瑞銀將公布瑞信一系列不需要的資產細節，包括貸款、遺留的資產和結構性產品。分析師希望更多地瞭解該非必要部分的資產規模、關閉需要多久，以及與此相關的成本等。