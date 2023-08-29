統一投信資深副總錢素惠表示，對台股投資人而言，今年9月會是最好的買點，預估10月開始台股就會很熱鬧，政治風險只是短期，台灣企業的競爭力連5年上升，台灣企業家的應變能力非常強。

對於今年最夯的AI，要如何掌握AI趨勢？統一奔騰基金經理人陳釧瑤則以手機為例，建議投資人找到掌握關鍵技術且產品價格會持續提升的公司。

陳釧瑤表示，今年第二季以來AI躍升為市場主流，分析這波的漲勢，可分成三個階段：第一階段是只要公司說和AI搭上邊，股價就會漲；第二階段是市場開始檢視真正的AI概念股，從毛利率來觀察是否受惠。第三階段則是可以拿前一波手機族群的多頭為例，一開始的受惠股是宏達電(2498)，但後來多頭走最久的是大立光(3008)，因為大立光掌握的關鍵零組件，而且產品不斷升級，單價也持續走高。因此，第三階段的AI選股，就要選像大立光這樣在產業領域中，具有關鍵技術和技術升級、產品售價上漲的公司。

陳釧瑤同時也是9月4日將開募的統一台灣高息優選基金經理人。統一奔騰基金主要是聚焦在科技股，而台灣高息優選基金則是兼顧高股息與高成長，追求「領息、填息、賺資本利得」的三重目標。