報導指出，攝自上海國營造船廠的網傳圖像顯示，這艘新一代的戰艦不僅採用建置於054A型最後批次的先進相位陣列雷達系統，並搭配當前中國戰力最強055型驅逐艦使用的匿蹤桅杆。

據張貼於微博部落格網頁的一幀照片，26日054B已進入滬東中華造船廠的水池。報導說，這家造船廠位於上海，是中國船舶集團的子公司。

儘管另張攝於27日的圖像顯示，這艘艦艇已插滿旗幟，

看來極可能是中華人民共和國國旗，推估當局正在籌備054B的成軍典禮，不過中國船舶集團尚未發布何時下水的消息。

至於另艘由黃埔文沖船舶有限公司打造的054B，據信也接近完工，中國軍事迷上月曾上傳054B艦身的圖像，當時這艘艦艇已遷離乾船塢。黃埔文沖船舶有限公司位於廣州，也是中國船舶集團的子公司。

前海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩說：「看來上海和廣州的造船廠正在互別苗頭，競爭首艘054B下水。」

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）

於社群媒體X發圖文指出，推估054B型長約147公尺、舷寬18公尺，估計排水量約6000噸，比054A多2000噸。

呂禮詩另分析，054B的動力系統，可能是由解放軍海軍頂尖艦船動力與電氣工程專家馬偉明少將，帶領團隊所研發的綜合電力推動系統（IEP），如此將使054B得以測試新型且先進的艦載武器系統。

他說：「運用IEP的最終目的，就是要使054B配備如電磁砲等高能武器系統，同時054B還配備現役055型用於反潛的主動拖曳聲納，意味著054B將成為075型兩棲攻擊艦的巡防艦。」

北京海軍專家李杰呼應呂禮詩表示，054B可撙節解放軍海軍的作戰成本，並說：「由於055型採先進設計，因此作戰成本非常高昂。」他是指一般公認，這艘1萬2000噸的巨型戰艦，戰力僅次於美國海軍的宋瓦特級匿蹤驅逐艦（USS Zumwalt）。

李杰指出：「更強的動力意味著054B可遠洋，同時這艘艦艇具備的反潛能力，可替代055型猶如小號的驅逐艦護衛075型，以組成一支能夠在公海執行任務的小型打擊群。」

許卡特根據攝自上海造船廠的圖像評估，054B的艦身長度超過054A約莫10餘公尺，較長的甲板設計可搭載反潛直升機直20或無人機，並說因應台海可能爆發的軍事衝突，054B可說是075型不可或缺的搭檔。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，054A的發動機是柴油動力，跟不上中國航艦打擊群中先進的僚艦，但唯有經實際的航海測試，才能驗證是否提升性能的054B，可達到設想的成果，特別是IEP動力系統。

不過他駁斥網傳解放軍將打造18艘054B的計畫，並說經測試證實一切沒問題，解放軍海軍才會下更多的訂單。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120829