農委會(現農業部)於今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，而中央截至今年7月底已吸收進口蛋價差約5.7億，然而進口廠商卻包括去年剛成立，且資本額僅50萬的1人公司「超思」。專家表示，台灣過去從未進口巴西雞蛋，以巴西雞蛋運來台灣的時間跟量，超思至少要7000萬以上的週轉金，以一個資本額50萬且成立約半年的公司，真的太不尋常。

根據在野黨團日前公開的資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬；國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

若細看進口廠商，除了中央畜產會、台農發、羽禾外，超思公司去年9月5日才核准設立，資本額為50萬，但這次光在進口巴西液蛋就獲得320萬元的價差補貼，據公司資訊指出，董監事為秦語喬1人。

超思雖然資本額僅50萬，但該公司營業項目包含國際貿易、農漁產品批發、菸酒批發業、食品批發、服飾業批發、農藥批發、肥料批發業、文教育樂用品批發、汽機車批發、資訊軟體批發、電子材料批發、農漁畜產品零售、投資顧問、產品設計等近50項，可謂玲琅滿目。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘表示，台灣以前從來沒有進口過巴西的雞蛋，突然要買這些大量的雞蛋，至少要支付出貨前50％的訂金，以巴西雞蛋運來台灣的時間跟量，再加上公部門付款的速度，超思至少要7000-8000萬以上的週轉金，一個資本額50萬，成立約半年的公司有這種大筆的週轉金去交易，真的太不尋常。

林裕紘指出，雞蛋進口專案是由中央畜產會執行，也就是中央畜產會能決定這個廠商能不能交進專案雞蛋，國內很多蛋商要申請都被畜產會以配額已滿拒絕，但為何中央畜產會能接受一個成立不到半年的公司，資本額又小的情況下有辦法履約進口這麼多巴西雞蛋進來？

林裕紘說，農業部的畜產會要用一顆多少錢的價格來收購這些進口雞蛋、進口雞蛋一顆多少錢的價格來賣給蛋商、打算要專案進口多少進口雞蛋，以及要在進口雞蛋上花多少費用都沒有公布，然後一直說自己公開公正、效益大於成本，真的是雞蛋的多元宇宙。

農業部今日急澄清，專案雞蛋由中央畜產會或委託合法貿易商進口，再由中央畜產會負責國內調度，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，國內價差由政府吸收，並非補助特定進口商超思公司。