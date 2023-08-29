在全台保存完整的舊城池中，高雄市擁有年代最早、保存面積最廣的古城，自2016年起推動「見城計畫」，逐步修復鳳山縣城舊城，以串接舊城為理念，恢復東門護城河通水，重現西門城門及城牆，並以見城之道重新縫合大小龜山。為讓更多人了解舊城面貌，運用擴增實境AR技術所做成的，「左營舊城西門再現」APP即日起上線，讓已經消逝的西門栩栩如生的呈現在大家眼前。

文化局宣佈「左營舊城西門再現」APP即日起上線。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，此次的西門再現AR APP的完成是左營「見城計畫」再一次重大實現，作為台灣現今保存最完整古城牆的左營舊城，東門、北門與南門都保存有完整城門，唯有西門消逝在歷史的洪流中。透過見城計畫的執行，文化局開闢西門遺址公園，讓原有的西門殘跡及城牆殘段顯露出來，此次更是希望落實「再現」歷史場景，讓西門成為最佳實踐歷史教育的景點。

藉由西門遺址公園的開闢，可以看到200年來左營歷史的痕跡被保留下來。（圖片來源：高雄市文化局提供）

左營舊城的西門及周邊城牆在日治時期因為年久失修及日本海軍建設震洋特攻隊營舍而拆除消逝，並在二戰後成為左營眾多眷村中的西自助新村所在地。早年經文史專家套繪日治時期地籍圖，已確認西門在西自助新村中的約略方位，在2014年眷村拆遷時由文化局發掘出西門城門及周邊城牆的地下遺構，後續公告為國定古蹟鳳山縣舊城的一部分，可以說西門是左營舊城失落的重要一塊拼圖。藉由西門遺址公園的開闢，讓這段歷史保留下來。在這座公園中可以看到200年來左營歷史的痕跡，包括清代西門城門遺構及西門城牆殘段，日治時期震洋特攻隊於城牆上設立的震洋神社基座及多座防空洞、以及眷村時期留下的菩提樹、榕樹、芒果樹與龍眼樹。

見證台灣曾有震洋特攻隊駐紮的震洋神社神龕原樣（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局表示，此次APP的開發，讓民眾可以用AR的方式看到清代西門城門與城牆，以及震洋神社神龕的原樣。園區內有三個定位點，分別位於西門與西門城牆前的解說牌以及震洋神社基座，民眾於開啟手機內的APP後運用照相功能掃描定位點的外框，即可以看到完整的西門城門與城牆，以及震洋神社神龕。在暑假的尾端，大家到左營除了漫步「見城之道」的歷史與蓮池潭的美景外，更可到西門遺址公園一窺二戰震洋神社的隱密歷史。