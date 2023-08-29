雷蒙多展開造訪中國的第二天行程。她是近期第4位造訪中國的華府高層，也是7年來首度踏上中國的美國商務部長，此行旨在促進全球前二大經濟體之間的商務關係並強化溝通，同時也將表明美國的國安貿易措施不容商榷。

隨著兩國之間的摩擦不斷，雙方的經貿關係岌岌可危。

雷蒙多周一在北京表示，全球最大的兩個經濟體擁有穩定的經濟關係對全世界「極其重要」，並提到兩國每年貿易額超過7000億美元。

周一她與中國商務部長王文濤進行約兩個小時的會談，並就中國對英特爾和美光等美國企業施加限制，以及中國對關鍵原材料鎵和鍺實施的出口限制表達關切。

雷蒙多此行亦尋求促進兩國之間的觀光旅遊業，她表示，如果中國赴美旅遊業回復到2019年水準，將為美國經濟增加300億美元，並為美國帶來5萬個就業機會。

雷蒙多周三將參訪上海迪士尼樂園，這是華特．迪士尼與中國國營企業申迪集團共同設立的合資事業。