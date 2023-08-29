國民黨總統參選人侯友宜近日勤跑基層，全力拚選戰。台北市議員、國民黨參選人李彥秀有3點期許送侯及其競選團隊，其中她透露許多基層支持者反映，鏡頭前的侯感覺「悶悶的」，不若以往的自信與笑容，她呼籲侯能重拾自信陽光。

李彥秀今（29）日在臉書提到，作為國民黨提名的總統參選人，侯友宜不僅肩負重返執政的重責大任，更必須帶領國民黨的小雞們力拚國會過半。作為國民黨小雞的她，全力支持侯友宜，更期盼看到在野陣營整合，也有幾點期許要送給侯市長與競選團隊。

李彥秀首先提到要「找回人民信賴」，所有民調顯示，侯是台灣人民最信賴、最有聲望的政治人物，今年一月TVBS民調，全台政治人物聲望大調查，侯高達70％排名第一，柯48％，賴38％；直到五月中旬「新北烏龍餵藥案」遭刻意抹黑前，侯仍是民調領先者。重拾信任，是侯民調突圍的第一個關鍵。二、「強化團隊形象」，李彥秀表示，很多基層朋友問她為什麼一定要投給侯，答案很簡單，侯背後有國民黨的執政團隊，包括14個縣市長、38位立委、50多位立委候選人、380席縣市議員，更有無數優秀的技術官僚與資深幕僚，侯友宜市長與國民黨團隊才有治國能力。

另外，李彥秀呼籲侯友宜要「重拾自信陽光」。李彥秀透露，許多基層支持者向她反映，鏡頭前的侯總是讓人感覺「悶悶的」，不若以往的自信與笑容。領袖的魅力來自「最動盪的時刻，最安定的力量」，30年的完整警務經歷、13年的政務歷練，就是侯最深厚的底氣。

「最亂的時代，最好的選擇！」李彥秀直言，為了台灣的前途、孩子的未來，沒有悲觀的權利，全力支持侯，促進在野整合大團結，攜手打拚，重新贏回台灣的驕傲、中華民國的尊嚴，子子孫孫的未來。