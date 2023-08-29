瓜地馬拉最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）今天公布決議，除確認阿雷巴洛贏得8月20日大選，也決議暫時將其所屬種子黨停權。

法新社報導，此舉不太可能影響阿雷巴洛1月14日就任總統，但他所屬政黨主持國會委員會的能力可能受限，除非事情獲得解決。

瓜地馬拉最高選舉法院的決議指出，種子黨（Semilla）已被暫時停權。

64歲、曾任外交官的前總統之子阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）曾發起反對政府貪腐運動，贏得希望換人做做看的選民共鳴。

6月25日首輪投票結束後，瓜地馬拉法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）應檢察官庫魯奇什（Rafael Curruchiche）要求，下令選舉法院暫時將種子黨停權。

阿雷巴洛將接替賈麥岱（Alejandro Giammattei）擔任總統，結束12年來右翼的執政。