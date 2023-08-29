民進黨扶持綠電產業卻屢屢遭到外界詬病，例如綠委賴品妤父親賴勁麟被爆出擔任多家能源公司董事長挨批，後自請離職。立委王鴻薇今（29）日再踢爆，新竹小英之友會副秘書長古盛煇與前行政院政務委員鄭永金家族合作大發綠電財。PTT鄉民更注意到，從王所披露的資料當中，古盛煇成立的力暘能源竟和民進黨新竹市黨部地址相同，怒轟根本是明目張膽，沒在怕的。

王鴻薇今開記者會爆料，鄭永金之子鄭朝瀚和古盛煇在2016年起陸續成立了天字輩綠能公司，包括天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源。原本資本額都是10萬，但如今都狂飆到6.8億至12.8億不等，可說是綠電奇蹟。

除此之外，王鴻薇也稱，古盛煇本身背景非同小可，除了是新竹小英之友會副秘書長，另還擔任過行政院顧問，他先是在2016年成立力暘能源，起初資本額僅僅只有10萬，現在搖身一變資本額到8億，且力暘能源的地址甚至和民進黨新竹市黨部相同。

力暘能源公司地址。（圖取自台灣公司網）

民進黨新竹市黨部地址。（圖截自民進黨新竹市黨部臉書）

對於王鴻薇的指控，PTT的鄉民紛紛在《八卦版》表示，「公司地址跟黨部地址一樣，明目張膽沒在怕的」、「割臺灣人韭菜啊」、「打不贏就加入，共犯結構越來越大，越難打」、「死忠粉：不管，我就是喜歡民進黨這樣賺！」、「好爽歐，我也想學綠電鍊金術」、「現在看到這種新聞都已經不意外了」。

鄉民對於王鴻薇曝光的「綠」電煉金術展開熱烈討論。（圖翻攝自PTT）

不過王鴻薇此次指控力暘能源和民進黨新竹市黨部位置相同，同黨籍立委立委鄭正鈐在今年6月也提過一次。據《自由時報》報導，民進黨新竹市黨部主委陳建名當初回應，竹市黨部空間是向陳姓屋主簽約承租，已經做為獨立辦公室空間使用10年，此層樓其他分割空間由房東交給其他承租人使用。