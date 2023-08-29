工研院攜手錼創打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器，正式導入桃園都會型水生公園Xpark，讓遊客體驗互動的奇幻水世界。（圖／工研院提供）

工研院在經濟部工業局支持下，研發整合AI人工智慧與5G科技的多型態新世代顯示器，29日攜手群創發表具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的「許願星」，也與錼創打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器，正式導入桃園Xpark水族館與國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌「置地廣場 桃園」，未來進入水族館即可體驗互動的奇幻水世界，開創智慧育樂領域更多嶄新應用。

經濟部工業局電資組組長陳國軒表示，在智慧顯示器多元應用趨勢下，顯示器已在各場域發展出不同的展演方式，包括全台許多水族館、科博館與藝文場所，都可看到創新應用。經濟部工業局多年前就以「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」支持工研院，透過「試製平台」建置並推動新型態微型顯示技術；本次「試製平台」攜手群創及都會型水生公園Xpark，在「置地廣場 桃園」置入具日式剪紙風格，由輕量曲面Mini LED顯示器製成的許願星，希望在暑假尾聲抓住遊客的視線。此外，工研院試製平台與錼創科技的Micro LED透明顯示器也巧妙在Xpark水族館深海魚區，將標本數位化並結合互動介面，讓深海魚類生動呈現在Micro LED透明顯示器上，遊客揮揮手即可得知魚種的前世今生，讓新穎顯示器在智慧育樂應用邁向新突破。

工研院電光系統所所長張世杰表示，這次聯手群創、瑞艾科技打造「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的40吋Mini LED「許願星」科技，每顆Mini LED間距僅1.2 mm，單片重量更僅有300g、省電又節能，亦可配合場地或需求彎曲、隨意拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用。此外，工研院偕同錼創與夢想動畫，聯手打造「極透明」、「高亮度」的Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65％的透明度，大於2000nits的超高亮度，將Micro LED特性發揮的淋漓盡致。

Xpark總經理手嶋一雄表示，Xpark是來自日本新都會型水生公園，以科技打造沉浸式五感體驗，並透過持續創新的企劃及對生態環境等的重視，帶給顧客不一樣的參觀體驗。此次在工研院的媒合之下，連結了錼創科技與夢想動畫，透過嶄新的手法打造出「會動的深海標本」，顧客可以透過體感互動讓原本靜止的標本重新獲得生命力，跟著生物一起在深海裡探險。