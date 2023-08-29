蘋果主力組裝廠富士康2018年宣布在威斯康辛州（Wisconsin）投入百億美元成立富士康園區，原預計打造LCD面板廠、創造1.3萬個就業機會，時任總統川普更稱其為「世界第八大奇蹟」，但根據外媒報導，富士康正在出售其中兩棟建築物。

根據科技媒體《The Verge》報導，富士康將出售其位於綠灣以及歐克萊爾的房產，富士康曾對外承諾，要在這兩處打造「創新中心」，雇用數百名員工創造就業機會。

報導指出 ，富士康買下上述這兩座大樓後沒多久，他們就曾去看過，但發現裡面是空的。 WPR亦報導，鴻海從未進駐過這些大樓，其中兩層現已出租。

當時鴻海美國策略計畫負責人楊兆倫（Alan Yeung）說，這兩棟大樓都不是空的，強調接下來的一年時間，會有更多人進來，但報導稱，過了一年去看卻發現建築物還是空的。

報導指出，鴻海創辦人郭台銘與前美國總統川普2018年在威州舉辦動土儀式，至今5年過去，即使從州政府和地方政府那獲得稅收優惠，富士康仍從未在威州東南部建造過LCD 廠，也從未創造過1萬3000個就業崗位。