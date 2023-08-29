市府警告，30、31日一早還有大潮現象，旗津區民眾仍需防備。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

適逢年度大潮又遇蘇拉颱風影響，高市旗津區29日一早路面又出現滿潮積水，水線從海邊逐漸漫延至馬路上，當地居民見狀立刻拿出水閘門戒備，所幸積水深僅5公分、不到1小時就退去。但市府警告，30、31日一早還有大潮現象，民眾仍需防備。

2日旗津才因為「年度天文大潮」滿潮淹大水，水深到膝蓋處，不少民宅一樓慘被海水侵入，家具、家電損失慘重。

據氣象局資料顯示，今年7月31日至8月4日是「年度天文大潮」，8月2、31日滿月適逢「藍月」，又稱「超級月亮」，下次要等到2029年。

29日一早，旗津當地民眾發現，渡輪站旁海水漸漸滿漲至路面，積水一路向馬路漫延，民眾機警戒備，紛紛拿出水閘門戒備。所幸積水來得快，去得也快，在6時20分左右就退水。

高雄市副市長林欽榮稍晚前往旗津視察防颱整備工作，提醒當地居民，30日早上6時23分、31日早上7時15分仍有大潮現象，須留意戒備。