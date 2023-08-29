越來越多人知道肌少症的危害，一名年長女性自覺爬樓梯吃力，擔心罹患肌少症，大量攝取肉類等動物性蛋白質，卻未同時多運動，導致體重快速增加，膝蓋的退化性關節炎更加嚴重，後來痛到完全不能走。醫師表示，相較於蛋白質的攝取，運動量對肌少症更為重要，因為過重的體重會增加膝關節負擔，讓人無法運動，進而加速肌少症的惡化。

復健科醫師王思恒在《健康好生活》中表示，許多人相信以形補形，怕缺少肌肉，就多吃肉類，以增加蛋白質來源，「但肌少症與肌肉量密切相關，若要練肌肉，8分靠運動、2分靠飲食。」減重則是8分靠飲食、2分靠運動。上述女子以為多吃蛋白質就能避免肌少症，完全不知運動的必要性，在狂吃肉的情況下，血糖上升、體重也飆升。

王思恒表示，該女子原本只是覺得走樓梯的速度緩慢，但狂補蛋白質又未運動後，體重加劇膝關節的磨損，導致她痛到不敢走、不能走。後來他建議女子，不能只靠吃肉增加肌肉，還必須多運動，女子才又回復原來的行動能力。

他表示，體重過重者若想練肌肉，應該先減重，否則過重的體重增加膝蓋的負擔、導致膝蓋磨損，加速膝蓋提早退化，若體重仍過重時，應選擇快走、游泳、騎腳踏車等較不磨損關節的運動。待體重減少後，就能增加運動項目，例如跑步、深蹲等。