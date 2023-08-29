竹北市十興國小附近有業者將設立大型夾娃娃機店，引起家長和民代關切，縣長楊文科29日在主管會報中表示，雖然設置地點符合規定，但有可能影響小學生的生活作息和身心健康，社會觀感不佳，指示產發處研議對策並向業者溝通，希望能主動退場。

產發處長陳偉志表示，民眾所反映即將在十興國小設置的選物販賣機店，基地位置在莊敬2街與勝利1路的路口南側，在都市計畫屬於商業區，按照現行土地使用管制規定，選物販賣機店禁止設在住宅區，商業區並不禁止，但需距離幼兒園、學校、醫院100公尺以上。

產發處初步判斷該規畫中的選物販賣機店，距離十興國小約130公尺，並沒有違反土地使用管制的距離限制，但考量居民擔憂影響孩子，未來將研議營運相關規範，以降低家長的疑慮。

陳偉志表示，將研議制定自治條例，明訂營運時間、年齡限制、娃娃機內容物、是否溯及既往、有無緩衝規定等等，後續將召開座談會和地方溝通。

產發處現階段產發處會加強稽查、取締選物販賣機店，特別是學校附近的娃娃機，也希望透過學校及家庭教育，給孩子正確的觀念，將影響降到最低。