台北市立動物園大貓熊「圓圓」即將在8月30日迎來19歲生日，園方表示，保育員特別以「行為豐富化」概念，使用牠的日常食物製作專屬蛋糕，歡迎遊客當天上午9時30分來動物園一同祝賀圓圓生日快樂。

動物園長諶亦聰表示，圓圓來台北市立動物園至今已超過14年，2013及2020年分別產下「圓仔」及「圓寶」，現在圓圓的牙齒有先天性牙質較易磨損、牙齦狀況較差及牙周囊袋的問題，牙齒保健將成為日後照護「圓圓」的重點工作。今年牠的生日，園方將以行為豐富化為概念，準備獨一無二的蛋糕。

動物園說明，大貓熊行為豐富化設施分為2大類型，第1類為與食物結合的行為豐富化物件，包括以不同造型與難易度的PVC水管、浮球及HDPE桶，搭配葡萄、地瓜、栗子、鳳梨等季節性食材及水果冰來設置，並懸掛於不同高度或分散擺放讓動物增加取食時間及攀爬活動機會。

園方表示，另一類的行為豐富化是非食物類，像是不定期更換展場的棲木，今年貓熊館展場棲木就有更新，透過垂直與平面空間架設多處棲木供大貓熊攀爬活動用，棲木由大到小有不同規格，為仿自然環境使用不同直徑的樹幹交織，以提供大貓熊不同的體驗。

動物園補充，麻布袋一直是動物行為豐富化的最好材料，例如，裝木屑縫製成不同形狀的大貓熊抱枕，或者包覆在輪胎外部供動物抓爬使用，手巧的保育員還會手作麻布袋玩偶提供給動物當行為豐富化玩具。由動物直接發揮創意使用，當披風或當巢材、墊料，可說是最容易入手的行為豐富化道具。