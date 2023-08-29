國民黨總統參選人侯友宜日前主張在安全無虞下重啟核四能源政策，同黨籍宜蘭縣立委參選人黃琤婷今（29日）參與蘇澳區漁會幹部座談會時指出，若是安全為何不能使用？民進黨強調要非核家園，為何日本政府排放核汙水，台灣政府悶不吭聲，黃希望進入國會成立跨國際委員會，抽水檢驗讓全世界人信服。

國民黨主席朱立倫今日至宜蘭縣輔選，一行人上午先到宜蘭市昭應宮上香祈福，再到蘇澳區漁會參與幹部、漁民座談會，因黃琤婷出身於南方澳，現場擠滿鄉親到場支持，縣長林姿妙、議長張勝德、前立委楊吉雄等人也出席力挺。

黃琤婷說，過去12年民進黨當立委時，所有基層的聲音都無法進入國會，尤其是漁民的權益完全沒有受中央政府的重視。加上日前侯友宜提出能源政策，主張在安全無虞下重啟核四，就遭民進黨反駁，不僅逼林姿妙表態，也問她是否支持！她重申，若安全為什麼不能使用，在安全前提下使用，沒有任何問題。

她進一步表示，民進黨強調要非核家園，但現在面對日本福島第一核電廠排放核汙水時，魚價因此下跌，民進黨執政的中央政府有替我們發聲嗎？若有機會進入國會，一定要成立跨國際委員會，進到日本經濟海域裡抽水檢驗，把檢驗結果以國際標準公開，這是所有漁民、台灣人的權力，政府不能不重視。

黃琤婷喊話，請大家做她最堅強的後盾、最穩固的靠山，進入國會替鄉親發聲，也請支持總統候選人侯友宜，相信政黨的輪替，台灣才會更好。