第12屆伊林「璀璨之星」總決賽今（29日）舉行，温昇豪、伊林副董事長陳婉若、踢帕娛樂董事長詹仁雄、音樂製作人陳子鴻擔任評審。李杏、孫綻、安妮、金雲、江尚儒、張菁菁等人都共襄盛舉出席活動，表演嘉賓則為王品澔、noovy及正在參加女團選秀節目《未來少女》的黑曜精靈。
擔任評審的温昇豪偏好自然、誠懇的表演，「我希望能看到比較自然的表演，甚至他在出錯時都能夠從容以對，要是過於設計的話，我反而會覺得少了一點什麼」，認為真正好看的表演應該要留有一絲懸念，讓人忍不住期待下次演出。
近日《中國好聲音》屢傳爭議，温昇豪擔任過不少次評審，是否遇過參賽者想用錢收買？他笑回，「沒有，我什麼咖，我小咖」，是否曾在圈內聽過類似事件？他表示不清楚，且認為每個人有自己的生存之道。
他與王陽明一起主持實境節目《神秘五金行》，當初錄製時蔡詩芸有特地前往台南探班，不料近日傳出2人婚變，當時有發現他們互動異常嗎？温昇豪表示近日沒有注意相關新聞，低調不願多談。
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