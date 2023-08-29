衛福部疾管署今（29）日宣布，9月1日起，取消一般護理之家及老人福利機構定期快篩措施，調整為有症狀時進行快篩，同時回歸長照機構自主防疫。

疾管署副署長曾淑慧說，目前新冠肺炎疫情趨緩，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率已持續下降至0.4％，因此自今年9月1日起停止定期快篩措施，調整為有症狀時進行快篩，同時回歸長照機構自主防疫，視社區疫情或機構發生群聚時，適時強化健康監測或篩檢措施。

曾淑慧也提到，住民及工作人員若有疑似新冠肺炎症狀或類流感症狀，建議篩檢並就醫評估用藥，並依「人口密集機構傳染病監視作業」進行通報；檢驗出陽性需接受口服抗病毒藥物治療的住民，應請合作醫療院所診療，並依相關指引協助住民按指示進行隔離或治療，以降低中重症風險。

疾管署指出，3/20新制實施後，近7日（8/22-8/28）每日平均新增46例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前7日（8/15-8/21）每日平均新增50例下降8％；5月起本土併發症累計18,635例，未打滿3劑疫苗有9,228例（約50％），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（6,520例）。

另外，上週（8/22-8/28）平均每日新增15例死亡；新增死亡個案中，81％具慢性病史、57％未打滿3劑疫苗、86％為60歲以上。近期國內疫情呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署進一步說明，國內近期新冠肺炎疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78％，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種疫苗以及早獲得保護力。