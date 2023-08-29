關務署公告，財政部2022年9月14日公告對巴西、大陸、印度、印尼、南韓及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板續課反傾銷稅，不過當時俄烏戰爭仍持續，考量對國家整體經濟利益影響，當時決定暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年到今年的9月13日。

關務署8月2日召開關稅稅率審議小組會議，參酌經濟部提供的檢討意見，配合整體國際經濟局勢發展與友盟國家一致作法，繼續暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年。