台北市長蔣萬安今(29)日上午前往上海參加雙城論壇，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲在臉書表示，從他市長任內舉辦雙城論壇到現在，主張「五個互相」的兩岸交流立場沒有改變，交流累積善意、善意促進交流，避免衝突、戰爭是兩岸人民共同的期望，不該被污名抹紅，他也衷心祝福蔣市長出訪順利成功。

柯文哲今在臉書發文表示，蔣萬安市長一早率團前往上海參加「2023台北上海雙城論壇」，媒體報導企業界報名踴躍，這反映在嚴峻的兩岸關係下，民間都期盼交流緩和局勢。他也樂見，陸委會從2022年的「拒絕為統戰活動背書」，到今年表示「樂見市政交流」，因為人民的權益不該因政黨考量被犧牲。

柯文哲指出，在他任內舉辦過8次雙城論壇，2015、17、19年他率團前往上海，2016、18則在台北舉辦，因為疫情，後3次都是使用視訊，也採取雙方都能接受的美國公司「思科系統」（Cisco System）簽署合作備忘錄。

柯文哲續指，八年來我們完成電子票證技術合作、馬拉松、電影節、消費者權益保護、籃球、圍棋、青少年運動員培養、電子競技、創新科技、國樂團、動物園野生動物保育、循環經濟、智慧交通各項交流，「雙城論壇是兩市交流平台，我希望在中國生活的台灣人民被善待，我們也會善待在台的大陸人民。」

柯文哲進一步表示，「從當時到現在，我對兩岸交流立場沒有改變，主張『五個互相』：互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，互相諒解，我相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好。多交流可以累積善意，更多的善意可以促進更多的交流，建立善的循環，更希望可以避免衝突、避免戰爭。」

柯文哲強調，這應該是兩岸人民共同的期望，更應當是台灣不管哪個政黨執政力求的目標。「為了這樣的努力，也不該被污名抹紅。」他也在文末說，台灣有許多民眾都在對岸工作與求學，交流絕對是必要的，衷心祝福蔣市長出訪順利成功！