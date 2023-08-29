行政院副院長鄭文燦29日出席2023全國孝行獎表揚典禮，受訪時他被問到imB詐騙吸金案牽涉多名政治人物，台北地檢署已經展開偵辦，鄭文燦表示，為了選舉提出指控卻毫無證據，已經對不實指控提出告訴。

鄭文燦表示，依照規定，只要有指控就會展開調查，但是他強調，他不認識imB負責人曾國緯，和他並無往來，也沒有和他有任何人事上請託。鄭文燦說，議員林金結沒有相關證據就提出指控，已經對其提出告訴。他表示，希望民主社會大家相互尊重，不要為了選舉任意提出指控，更不是「有指控就代表已經贏了」。

另外，針對日本近日排放核汙水，鄭文燦表示，依照洋流模型，含有氚的海水要1至2年才會影響到台灣海域。鄭文燦指出，政府也已設立海水監測公開資訊網，民眾可以根據網站消息，了解氚含量是否有超標。另外，針對日本進口的水產及漁民捕撈到的秋刀魚等也會進行檢測，保障國民健康。

被問到1人公司「超思」只有50萬元資本額卻獲得政府上億元補助，鄭文燦表示，任何雞蛋進口都需要符合規定，如果有任何指控，歡迎提出證據。