國民黨高市黨部主委黃昭順（中）今下午開記者會痛批，有心人士不要用這種魚目混珠方式混肴視聽，這對於立委參選人非常困擾，也無法忍受。（柯宗緯攝）

今日又被發現鳥松區中正路、忠誠路口有一塊看板上架，照片與上回一模一樣。（讀者提供）

國民黨高市5名「小雞」立委參選人與鴻海集團創辦人郭台銘合體看板24日掛在高雄市三民區一處三角窗路口，該看板目前仍高掛，未料昨天郭宣布參選總統後，今（29）日又再爆出1塊合體看板出現在鳥松區。藍營疾呼，今天之前務必下架，否則將提告，也痛批高市府針對違法看板竟不拆除，簡直怠忽職守。

近日國民黨高市立委參選人李明璇、曹桓榮、陳若翠、陳美雅、黃柏霖等5人與郭台銘的合體看板，出現於三民區光武路、九如路口，引發外界關注。事隔不到1周，今日又被發現鳥松區中正路、忠誠路口有一塊看板上架，照片與上回一模一樣。

國民黨高市黨部主委黃昭順今下午開記者會痛批，有心人士不要用這種魚目混珠方式混肴視聽，這對於立委參選人非常困擾，也無法忍受。針對第1塊合體看板，完全未經申請，不是合法看板，但從8月24日迄今，陸續打了N次電話給高市府1999報案，卻沒人搭理，高市府根本怠忽職守。

黃昭順表示，經多方追查，好不容易查到出租看板廠商是誰，呼籲業者今天立即下架，否則就要提告，走法律途徑。高市府也應當用公權力拆除這些非法看板，但高市府顯然很怠惰，請告訴大家不拆除違法看板的原因。

黃柏霖強調，針對這些看板，完全不知情，而身為國民黨提名的立委參選人，理應支持侯友宜，自己也會努力爭取更多市民認同，希望下架民進黨。

曹桓榮表示，今又有1塊看板上架，已經造成困擾，所有國民黨立委參選人唯一支持侯友宜，針對「被合體的看板」是否侵害肖像權部分，將再與律師研議。