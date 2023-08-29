南投縣政府網路e櫃檯31日上線優先推出22項服務，晚輩可遠距幫長輩線上申辦敬老愛心卡、繳費等，相當便捷。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長長許淑華甫上任指示推動多元繳費系統，「網路e櫃檯」8月31日正式上線。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府斥資300萬元開發的「網路e櫃檯」31日上線，民眾透過網路可申辦多項業務，包括社福、教育、地政、農業、稅務等，服務更智慧、更便利、更多元，晚輩可遠距幫長輩線上申辦敬老愛心卡，10月20日前使用網路e櫃檯，有機會抽中200元電子式超商禮券。

縣府計畫處長邱紹偉指出，創新永續是縣長許淑華的施政主軸之一，積極導入網路優化民眾申辦作業便捷服務，縣府運用數位發展部的「MyData個人化資料自主運用平台」，斥資300萬元開發「網路e櫃檯」，31日上線優先推出22項服務，民眾可透過此系統線上申辦書證、謄本、繳稅等，免於舟車勞頓之苦。

南投縣府指出，「網路e櫃檯」提供申請人透過線上身分驗證及授權，可直接自「MyData 」平台下載相關書證資料，免除跨機關取得資料的困擾，讓民眾隨時隨地可以上網申辦各項資料，如敬老愛心卡、身障專用停車位、工廠登記等，接續導入線上繳費機制，屆時民眾可以上網繳交停車費等，相當便捷，再逐步擴大線上服務範圍，下階段將納入各鄉鎮市公所的申辦服務項目。

為了確保「網路e櫃檯」上線運作順利，上月27日、28日縣府舉行教育訓練課程，讓第一線同仁熟悉系統操作，也收集同仁反饋的重要建議，據以持續優化流程，確保上線後提供最優質的服務品質，副縣長王瑞德也到場關心指導，勉勵所有同仁能將心比心，站在民眾立場提供更便利、最貼心的服務。

縣府也規畫「網路e櫃檯」推廣活動，民眾10月20日前至南投縣政府網路e櫃台(https://eservice.nantou.gov.tw/)使用線上申辦服務，每申辦1件即可獲得1次抽獎機會(需留下正確的E-Mail及填寫滿意度調查)，每人最多中獎2次，中獎者可獲得限量的200元電子式超商商品卡禮券1份。