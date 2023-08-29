選秀節目《中國好聲音》遭已故歌手李玟指控霸凌，不少黑幕連還爆，傳出有女選手以3000萬人民幣（約1.3億新台幣）買下冠軍，以及學員付錢讓導師轉身等，導致歷屆總冠軍備受質疑，而最引人關注的，就是2020年拿下總冠軍的單依純，掀起一番議論。

單依純在所有的總冠軍中，經歷最為單純，不僅沒有簽約「夢響強音」，連海選都沒有經歷過，「當時年僅19歲就拿下總冠軍，連試鏡都沒參加，直接插隊參加電視台盲選」，有傳聞她可能花50萬人民幣（約219萬新台幣）買導師一個「轉身」。

然而據《網易娛樂》報導，單依純沒有花任何錢參加《中國好聲音》，當時是以第1名的成績考進浙江音樂學院，透過浙江音樂學院的推薦，才能走捷徑。另外，她選擇「百沐娛樂」而非夢響強音，值得注意的是，「百沐娛樂」老闆趙凱與單依純的導師李健是好友，2人的友情關係可能成為簽約的關鍵因素，以及未來發展的考慮，起了「牽線搭橋」的作用。

報導指出，單依純簽約「百沐娛樂」，實際上是娛樂公司間的一場策略遊戲，涉及到的原因可能沒那麼簡單，但觀眾要做的，是關注單依純在新的環境中，如何發展自己的才藝，進而實現夢想。