情侶竟因為吃麥當勞鬧分手，一名男網友與女友日前到麥當勞點薯條吃，卻因為把番茄醬擠在托盤上惹女友不爽被提分手，感嘆從小到大他都是這樣擠的，「拜託……前一天妳都不嫌髒！」就連網友也認為只不過是分手藉口。但有眼尖的老司機發現亮點，「想知道昨天怎麼了」。

原PO日前在臉書「爆廢公社二館」PO出吃麥當勞薯條的照片，表示吃薯條時習慣先把番茄醬擠在托盤上，結果女友很不爽，他改擠到紙巾和薯條盒邊緣上，女友仍不高興，「女友因為我這樣做，就說要分手，從小到大我都是這樣擠的，不知道是出了什麼事？」追問她為什麼卻只回「都分，都分」，他頓時青天霹靂，嘆道「拜託……前一天妳都不嫌髒！」

原PO把番茄醬改擠在紙巾上，薯條盒上女友也不滿意。(翻攝自爆廢公社二館)

對此，網友紛紛安慰原PO，「她要分手，你連呼吸都是錯誤的」、「可能番茄醬沒有擠對地方吧」、「不然番茄醬要擠在哪裡？」、「我也都這樣擠欸」，還有網友正向思考「以後你就能實現番茄醬自由了」、「可以獨享大薯買1送1」。

其中有不少老司機看到亮點，留言「別管番茄醬了，說說前一天發生的事吧」、「可能是前一天的問題，只是忍到今天找到藉口，但前一天不嫌髒到底是什麼事」、「想了解前一天的部分」。