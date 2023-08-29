侯友宜拋長照重大政見 喊話：80歲以上免巴氏量表 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜29日下午赴基隆市日照中心，在基隆市長謝國樑、基隆市立委參選人林沛祥等人陪同下，關心長照相關議題。侯友宜表示，為解決長照量能不足的問題，他當選總統後，將會致力推動巴氏量表的重新檢討，80歲以上的長者將無需巴氏量表，便可申請外籍看護，提升長照競爭力。

侯友宜表示，到了2025年，台灣高齡人口將達到20％，正式邁入超高齡社會。隨著長照的需求增加，但僅有2成左右的國人願意在接受長照專業訓練後，投入長照工作。即使可以聘請外籍看護，又要透過巴氏量表評估才能申請，對家中有長者需要長照的民眾，往往要等到長輩重病或長期臥床，才能符合資格。

另一方面，侯友宜說，巴氏量表評估過程中，常造成家屬及負責評量的醫師莫大的壓力，更讓醫病關係緊繃。即使聘雇到外籍移工，又會出現逃跑、失聯等問題，直到今年8月，全國看護移工與幫傭失聯已超過3萬人，占失聯移工總數的36％，對家屬更是一大不便，甚至形成另一種壓力。

根據《遠見》雜誌調查，有七成民眾要求對巴氏量表重新做檢討，甚至廢除。侯友宜認為，這樣的調查結果也反映出巴氏量表應該重新評估，政府也應解決相關的問題。侯友宜說，曾有立委反映巴氏量表的存廢應該重新檢討，勞動部雖然表示歡迎，但衛福部則是堅持要利用巴氏量表做為外籍看護的申請依據。

侯友宜說，既然政府不同部門相互推托，「我來當總統，我來做！」

侯友宜提出四大主張，首先，廢除80歲以上長者，申請外籍看護時需要巴氏量表。其次，看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識介入，提高移工照護技能與品質，提升高齡長者照護品質，改善健康。

再者，讓就業安定基金直接補助雇主聘用本國看護，提升薪資及工作環境，並提高本國勞工就業競爭力，減輕家屬負擔。如此一來，就能夠釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。