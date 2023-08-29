GfK的消費者信心調查是預測未來一個月的消費發展。主要是調查一般民眾的購買意願、收入預期，以及商業循環預期。
GfK消費者信心指數從8月的-24.6，跌至9月的-25.5，並且低於路透調查分析師預期的-24.3。
GfK的消費者專家Ralf Buerkl說，今年年底之前，消費者信心持續復甦的可能性越來越小。居高不下的通膨率，阻礙了消費者信心的改善。
GFK表示，由於未來幾個月消費者信心可能維持在低水準，私人消費今年將不會為整體經濟發展作出積極貢獻，而是成為德國經濟成長的一個負擔。
德國GfK研究所周二公布一項調查，由於收入預期和購買傾向的下降，德國九月消費者信心下滑。
GfK的消費者信心調查是預測未來一個月的消費發展。主要是調查一般民眾的購買意願、收入預期，以及商業循環預期。
GfK消費者信心指數從8月的-24.6，跌至9月的-25.5，並且低於路透調查分析師預期的-24.3。
GfK的消費者專家Ralf Buerkl說，今年年底之前，消費者信心持續復甦的可能性越來越小。居高不下的通膨率，阻礙了消費者信心的改善。
GFK表示，由於未來幾個月消費者信心可能維持在低水準，私人消費今年將不會為整體經濟發展作出積極貢獻，而是成為德國經濟成長的一個負擔。
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