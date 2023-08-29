金雲（左）、江尚儒今出席第12屆「璀璨之星」總決賽。（陳俊吉攝）

去年參加《原子少年》出道的金雲、江尚儒，今出席第12屆「璀璨之星」總決賽，最近演出新網路劇的江尚儒在劇中飾演算命師，讓私下愛算命的他演起來得心應手，「我剛還在後台看唐綺陽星座運勢，拍戲時也會參考，看要怎麼講才會比較專業」。

自認迷信的2人，身上不僅會隨身攜帶符咒，金雲去年因為算命老師建議不要吃牛肉而忌口，江尚儒忍不住吐槽：「他今年可以吃，就開始大吃特吃。」有趣的是，在被問到身上是否有幸運小物時，金雲思索後說：「護唇膏？我只要出門沒有帶到護唇膏，就會直接去買一支，這算幸運小物嗎 ？」江尚儒跟現場媒體聽後都開玩笑說，「這是貼身小物啦」。

談到農曆7月的禁忌，身高194公分的金雲說，過去都會拍朋友肩膀，這個月則是要盡量克制自己。江尚儒則說盡量不要賭博，「我身邊很多朋友說最近打牌都會輸錢，所以要小心」，現場媒體起鬨說那都是誰贏錢，他趕緊解釋：「不是大輸就是大贏，總覺得怪怪的」。

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