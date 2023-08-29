針對全國教師工會總聯合會指大學畢業生去當代理教師薪水過低，教育部回應，依「中小學代理教師待遇支給基準」規定，中小學代理教師待遇（包括本薪、加給及獎金）之支給，比照專任教師之規定；但未具代理類（科）別合格教師證書者，其學術研究加給按相當等級專任教師八成數額支給。

中小學明日開學，但許多學校仍聘不到代理教師，教育部表示，已請各縣市積極掌握協處，另已建置教育人才庫平台提供各縣市與學校使用。