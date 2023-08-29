雙11網購前哨戰正式開打，Yahoo奇摩購物推出「99划算節」，號召全民精省運動，刷卡最高回饋9,900元、消費滿3千送399購物金，更祭出免運，超殺夯品99元帶回家。根據主計處調查，今年平均消費者物價指數較去年同期漲2.26％，民生用品一片喊漲，消費者也更精打細算。

Yahoo奇摩購物數據發現，對比去年同期，銅板價民生用品業績累計增近5倍，其中民生必需品更以平均單價更低的大組數商品最受歡迎，以洗衣精為例，大組數商品比單入組銷量高近3倍。

盤點Yahoo奇摩消費數據，99購物節期間向來是民生、居家清潔、保健與美妝品的主戰場，Yahoo奇摩購物公布最新消費者最愛囤貨榜Top5，需定期補貨或回購的美容、民生用品與保健類商品紛紛進榜，煥膚保養品「杏仁酸精華液」搶下冠軍、而民生必需品像是「氣泡水」、「礦泉水」和「衛生紙」則搶占三席，建議定時補充攝取的保健品「頂級魚油」則為第五。Yahoo奇摩購物9月1日至9月10日推出「99划算節」、「大牌豪豪買」兩大活動，並祭出五大精省攻略，消費者買越多省越多。