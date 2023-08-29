桃園市大園區一名63歲許姓婦人，日前在網路上認識一名自稱烏克蘭軍醫的男子，對方甜言蜜語展開追求，許婦因而墜入情網，之後更謊稱想遠離戰火來台相聚，但卻沒錢買機票。許婦前往銀行想要辦理信用貸款，將新臺幣85萬元匯給對方，行員察覺有異通報警方，經員警到場勸說順利阻詐。

大園分局大園派出所昨（28日）下午接獲銀行通報，一名許姓婦人欲辦理信用貸款85萬元，但行員詢問婦人借款目的，卻僅說是要匯款給在烏克蘭軍醫男友，行員察覺有異隨即請警方到場關心。

員警獲報前往了解，得知許婦上個月在網路上認識一名男子，對方自稱是駐紮在烏克蘭的軍醫，男子以花言巧語擄獲許婦芳心，待陳婦卸下心防後，便以想遠離戰火為由，欲來臺與許婦相聚，但因當地情勢緊張，軍職人員受到嚴格控管無法輕易離營，需要大筆金錢才能打通關係買機票出國，許婦一心想見到情郎，於是至銀行辦理信貸打算匯款給對方。

員警一聽就知道是常見的詐騙手法，隨即以實際的案例不斷向許婦勸說，許婦才終於相信自己遭到詐騙，感謝員警讓她沒有受到財產上的損失。警方也呼籲，網路交友要謹慎，對方如提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。