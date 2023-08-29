協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）先前召開5次專家小組初審會議，但接連遭民代質疑程序有疑義，環境部部長薛富盛先前受訪時曾表示，會把四接列為積極推動項目並拜會基隆市市長謝國樑；但今天與媒體茶敍時卻急轉彎改口，上任後會向各縣市環保局處首長拜會，也會利用時間去拜會縣市首長。針對民代及環團的程序問題，他今天回應，如果光有民主沒有法治就會混亂。

環保署（現為環境部）日前針對基隆四接環評審查，中途改以視訊續行會議，在罵聲中「擇期再審」，更挨批黑箱環評。薛富盛上任受訪時表示，會與謝國樑及公民團體溝通四接議題。

但薛富盛今天受訪時卻說，原本就規劃拜會各縣市環保局處首長，也會利用時間拜會縣市首長，因為環保議題的推動、治理等，地方的父母官也扮演很重要的角色，環境部是政策制定、執行多是地方政府執行，希望安排與縣市長見面，如果謝國樑有什麼想法，可以透過拜會時，加強溝通、達到共識。

至於針對民意代表、環保團體質疑的程序問題，薛富盛說，四接的部分仍在瞭解當中，但任何的施政都有延續性，不是換了一個首長就否決掉所有程序，尤其已召開5次專案小組會議，針對環團不滿表達意見方式、程序等爭議，他強調，環保署都是依既有的程序在做，程序上應該都符合既有的規範，台灣是多元社會、難免會有多元看法，尊重不同看法，但民主社會法治也要同時存在，如果未依法治就會混亂。

外界也關心環評委員的聘任，薛富盛說，上任的環評委員已在7月31日屆滿，目前等「環境影響評估審查委員會組織規程」公告後即可聘任新任環委。